PM – Caliò: “Ibrahimovic? Spero resti e che il Milan possa competere per il titolo”

ESCLUSIVA PM – Franco Caliò, giornalista argentino di TyC Sports, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per parlare di Nahuel Bustos e non solo. Tra le altre cose ha parlato anche della possibile permanenza di Zlatan Ibrahimovic in rossonero: “Spero davvero che Zlatan continui a giocare nel calcio di alto livello. Ha ancora quello che serve per essere chi è dentro e fuori dal campo. Spero che il Milan possa affiancargli giocatori importanti in modo che possano competere per il titolo la prossima stagione”.

