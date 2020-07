Sampdoria-Milan, Ibrahimovic non parte col resto della squadra: il motivo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic non è partito per Genova insieme al resto della squadra (partenza in treno da Gallarate). Lo svedese raggiungerà i suoi compagni di squadra in serata, a causa di un impegno improrogabile. Secondo i colleghi di Sky Sport 24, si tratterebbe di un evento di sponsorizzazione al quale l’attaccante non poteva mancare. Nulla di cui preoccuparsi, dunque, lo svedese sarà regolarmente in campo domani sera.

ECCO LA LISTA DEI CONVOCATI DI STEFANO PIOLI>>>

CALCIOMERCATO MILAN – LE NOVITA’ DELL’ULTIM’ORA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓