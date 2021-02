Play For the Future: lunedì match d’esordio. Diretta sul canale Twitch

Play For the Future: lunedì il nostro match d’esordio

Come vi abbiamo raccontato circa un mese fa, il Milan Club Montreal ha presentato il progetto “Play For the Future”, un torneo di Fifa 21 a scopo benefico che coinvolgerà anche noi di PianetaMilan.it. Il torneo è iniziato nella giornata di ieri e terminerà il 28 marzo. Il progetto “Play for the Future” è un’idea di Fondazione Milan che sosterrà i bambini più fragili ed emarginati. Lunedì sera scenderemo in campo anche noi nel match d’esordio contro il Milan Club Busto Arsizio alle ore 19.45. Se siete interessati, la partita sarà trasmessa sul nostro canale Twitch (PianetaMilan) che abbiamo aperto da alcuni giorni. A sorpresa sul canale Twitch del Milan ha parlato Pioli: ecco le sue parole >>>