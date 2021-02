Roma-Milan, Pioli: “Vogliamo vincere. Ecco chi non sarà convocato”

Roma-Milan, le parole di Pioli su Twitch

Il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto a sorpresa sul canale Twitch del Milan, rispondendo ad alcune domande dei tifosi milanisti. Queste le parole dell’allenatore emiliano in vista della trasferta di domani contro la Roma. “Nella testa abbiamo la voglia di ripartire, di tornare a fare un risultato positivo in campionato in una trasferta difficile. Con le nostre qualità e con le nostre caratteristiche, possiamo fare bene”.

Sui convocati di domani: "Sono tutti convocabili tranne Mandzukic, Maldini e Bennacer".