Milan, è un momento delicato: ecco le quattro mosse di Pioli | News

Milan, momento delicato per Pioli

Il Milan di Stefano Pioli, come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, sta vivendo un momento difficile. Dalla sconfitta contro la Juventus il 3 gennaio, la squadra non si ritrova più. 5 sconfitte, addio al primo posto, e sofferenza fisica e mentale contro la Stella Rossa in Europa League. Situazione delicata, anche se il tecnico ha in mente le giuste contromosse

GIOCATORI: I calciatori chiave del Milan sono Ibra, Donnarumma, Calhanoglu e Bennacer. L’assenza dell’algerino è davvero molto pesante, anche perchè Tonali non è la stessa cosa e Kessie deve sdoppiarsi. Un altro problema è quello di recuperare il miglior Calhanoglu. Il turco, dopo essere guarito dal coronavirus, è la brutta copia del leader tecnico che ha fatto volare il Milan nei mesi scorsi. In realtà in tanti hanno abbassato il proprio rendimento: chi è irriconoscibile (Romagnoli, Castillejo, Saelemaekers) chi è in difficoltà (Calabria, Hernandez, Tonali, Leao, Rebic). Senza Bennacer sarà difficile vedere il vero Milan.

PSICOLOGIA: A detta di tutti il Milan non ha l’organico di Inter e Juventus, ma ha sempre compensato con il gioco. La manovra di Pioli è fondata su principi semplice, così come scrive la Gazzetta dello Sport: “un esterno alto (Hernandez) e uno più basso; una coppia di mediani complementari; un trequartista (Calha) che crea superiorità ovunque; un attaccante esterno (Leao) che a sinistra taglia al centro per creare una linea d’attacco a quattro”. Al di là comunque dei principi di gioco, il Milan aveva una leggerezza mentale che ora non ha. La squadra ha perso diverse certezze e il compito di Pioli è quello di ritrovarle.

LA TATTICA: Probabilmente è arrivato il momento di cambiare qualcosa anche dal punto di vista tattico. Il 4-2-3-1 attuale non è più una sorpresa per i rivali, soprattutto se Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu non sono in perfetta forma. Pioli, anche all’iizio della sua avventura al Milan, ha sempre dimostrato di essere un tecnico in grado di sperimentare e di cambiare diversi sistemi di gioco. Con il recupero di Bennacer è possibile un centrocampo a tre con Tonali e Kessie mezzali, mentre sulla trequarti ci sarebbe Calhanoglu alle spalle di Ibrahimovic e un’altra punta (Rebic, Leao o Mandzukic). Un’altra possibilità è la difesa a tre: un 3-4-2-1 nel quale Leao può affiancare il turco e lo svedese. Bisogna ritrovare il sorriso il prima possibile. Solo così si può tornare a vincere.