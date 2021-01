Milan Club Montreal, presentato il progetto “Play For the Future”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan Club Montreal ha presentato oggi il progetto “Play For the Future”, il torneo di Fifa 21 che inizierà il 26 febbraio.

Il Milan Club Montreal è lieto di annunciare la Coppa “Play For the Future”, una raccolta fondi per il torneo di eSport FIFA 21 a beneficio della Fondazione Milan. L’evento di beneficenza online inizierà il 26 febbraio e durerà fino al 28 marzo e riunirà 64 giocatori in rappresentanza dei Milan club internazionali e alcuni media (tra cui ci saremo anche noi di PianetaMilan.it). L’obiettivo è unire la tifoseria internazionale del Milan sostenendo una grande causa.

“Play for the Future” è un progetto di Fondazione Milan che sostiene i bambini più fragili ed emarginati.

Questo torneo di beneficenza non è affiliato o sponsorizzato da Electronic Arts Inc. o dai suoi licenziatari

Panoramica e regole del torneo

Piattaforma: Sony Playstation PS4

Formato: 64 squadre ad eliminazione diretta andata e ritorno. Il vincitore avanza, nessuna regola per i gol in trasferta. In caso di pareggio dopo due partite, si gioca una terza partita con golden goal.

Durata: 6 minuti

Tipo di squadra: online (le squadre personalizzate non sono consentite), Milan vs Milan

Premi per i partecipanti

Vincitore: il vincitore del torneo riceverà uno Scudetto EA FIFA 21 firmato Sandro Tonali e giocherà contro il professionista di eSport Diego “QLASH Crazy” Campagnani in una futura partita vetrina. Diego si è classificato al primo posto nella FIFA 20 Global Series.

Secondo classificato: kit replica home del Milan, personalizzato

Terzo classificato: felpa con cappuccio Fondazione Milan

I restanti partecipanti parteciperanno a un’estrazione per vincere alcuni premi della lotteria.

Partecipanti

La partecipazione a questo torneo è limitata ai Milan Club internazionali e ai media. I partecipanti devono essere membri in regola con il rispettivo Milan Club / Media Outlet e approvati dalla loro amministrazione per rappresentarli.

Trattandosi di un evento di beneficenza, i partecipanti sono tenuti a fare una donazione minima di 25 euro cliccando su questo link: https://donate.fondazionemilan.org/playforthefuture/

Una volta effettuata la donazione, i partecipanti riceveranno un link per completare il processo di registrazione.

Se desideri donare un premio o hai domande, invia un’e-mail a:

info@milanclubmontreal.com

fondazione@acmilan.com