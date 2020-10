Pioli: “Tonali? Non è un giovane di prospettiva, è un titolare del Milan”

PIOLI SU TONALI

CONFERENZA MILAN-SPEZIA PIOLI – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha introdotto i temi principali di Milan-Spezia, in programma domani alle ore 18:00 a San Siro. Nel corso della conferenza stampa l’allenatore emiliano ha parlato anche di Sandro Tonali e la sua crescita nelle ultime gare.

“Tutte le situazioni dove gioca e si allena sono di crescita. Aveva già fatto bene a Crotone. È un giocatore sul quale punto. Non è un giovane di prospettiva, è un titolare del Milan. Ci aspetta una stagione lunga. Titolare domani? Valuterò a fondo i primi undici da schierare, così come chi ci potrà aiutare nel corso della partita. In certi reparti non ho avuto molte scelte, non ho potuto far rifiatare qualche giocatore. Lo farò nelle prossime partite. Ora chiudiamo il primo ciclo, chiudiamo con convinzione questa partita. Sarà importante fare un risultato positivo”.

