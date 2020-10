Calciomercato Milan – Laxalt, interesse del Betis. Sul sostituto…

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Non solo in entrata. Il Milan si muove anche in uscita. Ieri c’è stato un incontro con Diego Laxalt, con il terzino che potrebbe salutare il club rossonero in queste ultime ore di mercato.

Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, sul Laxalt c’è un forte interesse da parte del Betis Siviglia. Come possibile sostituito il Milan ha preso Diogo Dalot dal Manchester United: il portoghese è un terzino destro, ma all’occorrenza può giocare anche sulla fascia opposta. Stesso discorso vale per Davide Calabria, che sta disputando un buon inizio di stagione.

