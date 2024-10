Il Motivo del rinvio di Pescara-Milan Futuro

Il rinvio della partita è dovuto a una regola della Lega Pro, che prevede il posticipo di un match quando almeno tre giocatori sono assenti per convocazioni nelle rispettive nazionali. A differenza di Serie A e Serie B, infatti, la Serie C non si ferma durante le pause internazionali. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Loftus-Cheek può dire addio: clamoroso scambio in vista