Patteggiamento Juventus, la reazione social: “Un invito alla delinquenza”

Il Tribunale Federale ha accettato il patteggiamento tra la Juventus e la Procura FIGC nell'ambito del procedimento relativo alla manovra stipendi. I bianconeri sono stati puniti con un'ammenda da 718.240mila euro, da dividere tra club e dirigenti coinvolti, e hanno rinunciato a qualunque altro ricorso. In particolar modo, queste sarebbero le cifre: 47 mila euro di multa a Fabio Paratici, 35,25 mila euro per Pavel Nedved e 32,5 mila euro per Federico Cherubini. Multe anche per Cesare Gabasio (18,5 mila euro), Paolo Morganti (15 mila), Giovanni Manna (11,75 mila) e Stefano Braghin (10 mila).