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NAPOLI-MILAN

Pastore: “La partita tra Inter e Roma influenzerà poi il lunedì sera di Napoli-Milan”

Pastore: 'La partita tra Inter e Roma influenzerà poi il lunedì sera di Napoli-Milan'
Giuseppe Pastore, giornalista sportivo, ha parlato di Inter-Roma (in programma stasera a 'San Siro' alle ore 20:45) e Napoli-Milan (in calendario domani sera, alle ore 20:45, al 'Maradona') nello show a teatro 'L'ascia o raddoppia' di Cronache
Daniele Triolo Redattore 

La 31^ giornata della Serie A 2025-2026 presenta due big match di fondamentale importanza per il prosieguo del massimo campionato. L'Inter di Cristian Chivu, prima in classifica a quota 69 punti, riceverà stasera alle ore 20:45 a 'San Siro' la Roma di Gian Piero Gasperini, quinta in graduatoria (pari merito con la Juventus) a 54. Ventiquattro ore dopo, domani sera allo stadio 'Diego Armando Maradona', confronto diretto tra Napoli (62 punti) e Milan (63), ovvero terza e seconda della classe.

Dai risultati delle due partite si capirà, con tutta probabilità, come continuerà la stagione. Il giornalista sportivo Giuseppe Pastore, durante lo show a teatro di 'L'ascia o Raddoppia', format di 'Cronache di Spogliatoio', si è espresso così, in primis su Inter-Roma e dell'impatto che il confronto tra nerazzurri e giallorossi potrà avere, poi, sul match tra i partenopei di Antonio Conte e i rossoneri di Massimiliano Allegri la sera successiva.

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"La partita tra Inter e Roma influenzerà poi il lunedì sera di Napoli. A parte che giocare a Pasqua l'anno scorso all'Inter fu fatale perché dopo il grandissimo sforzo con il Bayern Monaco pareggiò a Bologna con zero tiri in porta, arrivò abbastanza cotta. Arrivano tutte e due con il morale sotto i tacchi, l'Inter per motivi anche legati alla nazionale e la Roma oltre ad avere assenze importanti ha anche lei due giocatori provati dalla nazionale. Ha perso Wesley, gran giocatore e ha recuperato solo Matías Soulé. Per l'Inter occasione non dico di chiudere la lotta scudetto ma di invertire il trend negativo. Se andasse male anche Inter-Roma scatterebbe l'allarme rosso", l'analisi di Pastore.

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