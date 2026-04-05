"La partita tra Inter e Roma influenzerà poi il lunedì sera di Napoli. A parte che giocare a Pasqua l'anno scorso all'Inter fu fatale perché dopo il grandissimo sforzo con il Bayern Monaco pareggiò a Bologna con zero tiri in porta, arrivò abbastanza cotta. Arrivano tutte e due con il morale sotto i tacchi, l'Inter per motivi anche legati alla nazionale e la Roma oltre ad avere assenze importanti ha anche lei due giocatori provati dalla nazionale. Ha perso Wesley, gran giocatore e ha recuperato solo Matías Soulé. Per l'Inter occasione non dico di chiudere la lotta scudetto ma di invertire il trend negativo. Se andasse male anche Inter-Roma scatterebbe l'allarme rosso", l'analisi di Pastore.