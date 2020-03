Panchina Milan, Pioli può restare: Gazidis ha fiducia in lui. Il punto

NEWS MILAN – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, la notizia della giornata di ieri è l’incontro tra Ivan Gazidis e Stefano Pioli a Milanello (ecco cosa si sono detti). La rottura con l’area tecnica sembra essere definitiva, tanto è vero che non era presenti né Maldini e né Massara, e dunque l’amministratore delegato ha deciso di dare un segnale molto chiaro alla squadra.

Sebbene Gazidis abbia contattato Ralf Rangnick, Pioli rappresenta comunque un punto in comune tra Gazidis e il tandem Boban-Maldini. L’amministratore delegato, infatti, ha la massima stima per l’allenatore, che in una situazione complicata è riuscito a dare un’anima e una struttura solida alla squadra, che comunque può ancora raggiungere la qualificazione in Europa League e la finale di Coppa Italia (anche se è molto complicata). Dunque non è così scontato l’addio al termine della stagione, ma ovviamente tutto dipenderà dal finale di campionato che disputerà la squadra rossonera.

Come detto, i contatti tra il Milan e Rangnick sono evidenti, ma l’arrivo del tedesco non può essere definito certo: stando alle ultime indiscrezioni il tedesco sarebbe intrigato da un possibile approdo in Premier League. In ogni caso Gazidis ha già in mente un’idea ben precisa del Milan del futuro, con Hendrik Almstadt e Geoffrey Moncada due punti di riferimento di alto profilo. Vedremo cosa succederà, ma Pioli ha ancora tutte le chance di tenersi il Milan. Intanto Boban è stato licenziato dal club rossonero. Ecco i motivi, continua a leggere >>>

