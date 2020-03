Panchina Milan, Pioli ha ancora chance di essere confermato

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli ha ancora tutte le possibilità di sedersi sulla panchina del Milan nella prossima stagione. A rafforzare questa tesi, è il discorso che Ivan Gazidis ha fatto alla squadra prima della partita del Genoa, specificando come siano praticamente nulle le possibilità che il Rangnick arrivi sulla panchina rossonera.

Pioli è davvero apprezzato dall’amministratore delegato, ma è ovvio che le voci non si placheranno fino al termine dell’annata calcistica: l’allenatore dovrà cercare di concentrarsi sul lavoro da fare per portare il Milan in Europa, altrimenti la sua conferma sarebbe ancora più complicata. Intanto un club italiano segue un calciatore rossonero, continua a leggere >>>

