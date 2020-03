Calciomercato Milan – Anche la Lazio segue da vicino Bonaventura

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato dai colleghi di Calciomercato.com, su Giacomo Bonaventura c’è anche la Lazio.

L’interesse del Napoli è ormai assodato, mentre è nuovo quello dei biancocelesti nei confronti del calciatore del Milan. Bonaventura, che dal 30 giugno sarà svincolato dal club di via Aldo Rossi, si sta guardando attorno in vista della prossima stagione con l’ausilio del suo procuratore Mino Raiola.

Per quel che riguarda la società rossonera, presto ci sarà un vertice per chiarire le situazioni di Paolo Maldini e Frederic Massara. Per saperne di più continua a leggere >>

