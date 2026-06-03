Il Milan prosegue la sua complessa ricostruzione per colmare il totale vuoto di potere generatosi lunedì 25 maggio, giorno in cui il proprietario di RedBird Gerry Cardinale ha azzerato l'organigramma licenziando Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada, Igli Tare e Massimiliano Allegri. Per ripartire con il nuovo progetto, il club si è messo alla ricerca simultanea di un amministratore delegato, un direttore tecnico, un direttore sportivo e una nuova guida per la panchina.

Inizialmente, da un summit in hotel tra Cardinale e alcuni giornalisti selezionati, era emerso l'identikit di un allenatore "giochista", con la componente RedBird che faceva filtrare il profilo di un tecnico alla Cesc Fàbregas. In linea con questa filosofia, le prime storiche scelte della dirigenza erano ricadute su Andoni Iraola e Xavi Hernández, due allenatori spagnoli che richiamavano l'impostazione tattica professata a Como dal loro connazionale. Incassati però due solenni rifiuti, il Diavolo ha dovuto cambiare radicalmente il proprio target.