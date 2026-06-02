La nuova petizione—
Sulla scia di quanto successo con l'ex amministratore delegato Giorgio Furlani, il tifoso del Milan Marco Costanzo ha promosso la nuova campagna intitolata esplicitamente "Cardinale go home". Pur essendo nelle sue battute iniziali, l'iniziativa ha già intercettato il forte malumore della piazza, raccogliendo rapidamente le prime centinaia di firme. Il testo della petizione rappresenta un duro atto d'accusa contro il modello di business americano applicato al calcio europeo, articolato su precise criticità aziendali:
Piccoli azionisti in rivolta—
La frattura istituzionale si è ulteriormente aggravata con la presa di posizione ufficiale dell'APA (Associazione Piccoli Azionisti) del Milan, che ha rilasciato una nota dai toni durissimi nei confronti della proprietà statunitense.
"Che la proprietà pensi di potersi sottrarre alle sue responsabilità — e alla sua vergogna — con il repulisti di tutta la sua prima linea manageriale è semplicemente patetico", si legge nel comunicato diffuso dall'organo di rappresentanza dell'azionariato diffuso.
Nel testo dell'APA viene criticato l'approccio ideologico portato da RedBird sin dal suo insediamento a Milano. I piccoli azionisti denunciano una netta divergenza tra le strategie industriali della proprietà e le ambizioni sportive della piazza:
"RedBird si è presentata spiegando presuntuosamente di essere depositaria di una nuova concezione del calcio che si sarebbe presto imposta in tutto il mondo. In verità, si tratta di divaricare irreversibilmente gli obiettivi della proprietà (rivendere la società con una plusvalenza miliardaria) dall'ambizione dei supporter milanisti, il successo sportivo".
Il maxischermo al Times Square—
L'ultima idea del popolo rossonero è quella di affittare un maxi schermo a Times Square, nel cuore pulsante di New York, per pubblicare il messaggio: "Save AC Milan - Cardinale Out". Il presidente del Milan Club di Valle Telesina (Benevento), tal Guido, si è confrontato con i principali organi del tifo rossonero per realizzare il suo piano. Tra i partecipanti all'iniziativa ci sono la Curva Sud, l'AIMC (Associazione Italian Milan Clubs), l'Old Clan e il Milan Club New York.
© RIPRODUZIONE RISERVATA