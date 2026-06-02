Si respira un clima di grande tensione in questi giorni all'interno di Casa Milan: tra il proprietario Gerry Cardinale e i tifosi si è creata una spaccatura irreparabile. La mancata qualificazione in Champions League ha scatenato la rabbia del popolo rossonero. Non è bastato licenziare in massa Allegri, Furlani, Tare e Moncada: ora nel mirino dei milanisti c'è il patron di RedBird. Con lui, anche Zlatan Ibrahimovic, di cui i tifosi non apprezzano il nuovo ruolo da dirigente, con qualcuno che non lo reputa all'altezza del club. I sostenitori del Diavolo hanno espresso il proprio malcontento in vari modi, vediamo alcune delle vicende più salienti degli ultimi giorni.