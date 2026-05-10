Milan, parla Orlando—
"Al Milan per esempio è stato un errore mandare via Maldini. lo credo sia in grande difficoltà per il suo obiettivo, le ultime sconfitte mi fanno intendere che il Milan forse non ha la forza per ribaltare la situazione. Il Milan si è messo in una situazione drammatica. Allegri, che sembrava avesse fatto un capolavoro, ha fatto invece un bel casino"
L'analisi, poi, si è spostata sul lato del campo, dove i rossoneri stanno vivendo un momento non proprio positivo:
"Il Milan nella prima parte della stagione ha fatto numeri incredibili ma si vedeva che la squadra era li non per merito. Quando ha vinto, molto spesso avrebbe meritato di perdere".
Le parole di Orlando, condivisibili o meno, mettono sotto ai riflettori un problema che si è ben visto: il Milan non è stato capace di mettere in campo la giusta continuità, alternanza prestazioni da top ad altre molto meno convincenti. A sole 3 giornate dalla fine il Milan non è ancora certo della qualificazione in Champions e, ad oggi, la strada si fa molto dura.
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