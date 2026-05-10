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Orlando: “Milan? Errore mandare via Maldini, si è messo in una situazione drammatica”

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L'ex calciatore del Milan, Massimo Orlando, ha voluto spendere alcune parole sulla situazione del Milan: da Maldini alla Champions
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il momento duro del Milan continua, e la lotta alla Champions League si fa ancora più complicata. Dopo una prima parte di stagione fatta al top, con numeri davvero importanti, nel girone di ritorno tutte quelle sicurezza che a squadra aveva guadagnato, sono crollate. A commentare la situazione dei rossoneri, oltre a vari opinionisti, è stato anche Massimo Orlando, ex calciatore, intervenuto ai microfoni di TMW Radio.

Secondo Orlando, una degli errori principali del Milan è stato mandare via, anni fa, Paolo Maldini, colonna portante del club. Le sue parole:

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"Al Milan per esempio è stato un errore mandare via Maldini. lo credo sia in grande difficoltà per il suo obiettivo, le ultime sconfitte mi fanno intendere che il Milan forse non ha la forza per ribaltare la situazione. Il Milan si è messo in una situazione drammatica. Allegri, che sembrava avesse fatto un capolavoro, ha fatto invece un bel casino"

L'analisi, poi, si è spostata sul lato del campo, dove i rossoneri stanno vivendo un momento non proprio positivo:

"Il Milan nella prima parte della stagione ha fatto numeri incredibili ma si vedeva che la squadra era li non per merito. Quando ha vinto, molto spesso avrebbe meritato di perdere".

Le parole di Orlando, condivisibili o meno, mettono sotto ai riflettori un problema che si è ben visto: il Milan non è stato capace di mettere in campo la giusta continuità, alternanza prestazioni da top ad altre molto meno convincenti. A sole 3 giornate dalla fine il Milan non è ancora certo della qualificazione in Champions e, ad oggi, la strada si fa molto dura.

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