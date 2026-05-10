Il momento duro del Milan continua, e la lotta alla Champions League si fa ancora più complicata. Dopo una prima parte di stagione fatta al top, con numeri davvero importanti, nel girone di ritorno tutte quelle sicurezza che a squadra aveva guadagnato, sono crollate. A commentare la situazione dei rossoneri, oltre a vari opinionisti, è stato anche Massimo Orlando, ex calciatore, intervenuto ai microfoni di TMW Radio.