Nuovo Stadio a Sesto, la scelta passa dalle elezioni: tutto può cambiare

Visti i problemi burocratici con il Comune di Milano, Milan e Inter stanno valutando l'ipotesi Nuovo Stadio a Sesto. Ma la variabile elezioni può cambiare tutto

Renato Panno

Il Nuovo Stadio per Milan e Inter è una priorità assoluta, inutile girarci intorno. Senza i ricavi di un impianto di proprietà per i club sarà sempre più difficile competere con le grandi superpotenze europee di Liga e Premier League. Lo ha affermato anche il nuovo numero uno rossonero che, al 'Financial Times', ha sottolineato che per un brand come il Milan è un aspetto fondamentale.

Dopo i problemi burocratici riscontrati con il Comune di Milano i due club stanno seriamente valutando l'ipotesi di costruirlo a Sesto San Giovanni. Il sindaco Roberto Di Stefano, nelle ultime settimane, ha spesso esternato la sua voglia di accogliere il progetto nella sua città. Ecco le sue parole riportate da 'Calcio e Finanza' e pronunciate qualche giorno fa.

"Oggi una bella notizia per la nostra città. L’ipotesi del nuovo stadio del Milan a Sesto San Giovanni è forte e concreta. Sul Corriere della Sera di oggi si parla del nuovo progetto, a firma del noto architetto Norman Foster che ha ideato l’intera area ex Falck, per l’impianto del Milan".

"L’idea è quella di realizzare uno stadio moderno da 60-70mila posti, sostenibile e, soprattutto, rivolto alle famiglie con servizi attivi 7 giorni su 7. Un progetto che avrebbe anche un’importante area commerciale e museale, sarebbe integrato con il sistema del verde del parco e collegato al T5 che sarebbe la porta d’accesso allo stadio".

Ma c'è una variabile importante che potrebbe cambiare le carte in tavola: le elezioni. Nella giornata di domani, infatti, si andrà alle urne per decidere se confermare l'attuale Primo Cittadino o prendere altre strade. L'avversario numero uno per Di Stefano è quel Michele Foggetta che, nei giorni scorsi, ha espresso un parere totalmente negativo sull'ipotesi Nuovo Stadio.

"Uno stadio porta sicuro prestigio alla città e in altri momenti questo a Sesto sarebbe anche potuto servire, ma ci sono molti problemi tecnici che fanno diventare il progetto stadio improbabile".

"Di Stefano ha detto che nella zona arriverebbe la metropolitana, ma lo stadio secondo il rendering uscito in questi giorni verrebbe costruito nella parte opposta per cui i tifosi dovrebbero attraversare la città su altri mezzi e ciò arrecherebbe altri problemi di viabilità".

Attenzione rivolte dunque alle urne di Sesto San Giovanni che, oltre al nuovo Sindaco, potrebbero decidere anche le sorti del Nuovo Stadio.