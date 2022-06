Milan, Cardinale: “Era importante conquistare Maldini, è stato fantastico”

Gerry Cardinale, nuovo proprietario del Milan, ha rilasciato importanti dichiarazioni su Paolo Maldini, su Elliott e sul Nuovo Stadio. Innanzitutto ill numero uno di RedBird racconta l'incontro di tre ore e mezza con il direttore tecnico rossonero, ma spiega anche come il fondo Elliott continuerà ad essere parte integrante del club. Infine non poteva mancare l'argomento Nuovo Stadio: a suo avviso è impensabile che una società come il Milan non abbia uno stadio di proprietà e sottolinea, inoltre, la tanta differenza di ricavi con la Premier League. Queste le dichiarazioni rilasciate al 'Financial Times'.