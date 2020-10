Nuovo stadio San Siro, novità da Milan e Inter: i dettagli

ULTIME NOTIZIE MILAN INTER NEWS – Novità sul nuovo stadio in zona San Siro per Milan e Inter. Previsto notizie nei prossimi giorni. Nello specifico – riportano i colleghi di Calcioefinanza.it – i due club presenteranno al Comune di Milano il nuovo progetto ritoccato.

“Il Consiglio Comunale di Milano il 29 ottobre 2019 aveva infatti dato un prima via libera condizionato al primo studio di fattibilità presentato dalle due società: un sì condizionato tuttavia da 16 paletti, tra i quali non solo la riduzione delle volumetrie (con accordo raggiunto lo scorso giugno per un ridotto indice volumetrico equivalente a 145 mila mq) ma anche la rifunzionalizzazione dell’attuale Meazza, con una parte dello stadio che rimarrà quindi in piedi”.

Le richieste del Sindaco di Milano Beppe Sala, dovrebbero essere quindi accontentate. Secondo i colleghi di “Calcio e Finanza”, dalla prossima settimana ogni giorno potrebbe essere quello buono per la presentazione del nuovo progetto da parte dei due club. Inter e Milan – scrivono – stanno infatti finalizzando la realizzazione del documento da presentare al Comune di Milano, in cui le società risponderanno alle 16 condizioni poste da Palazzo Marino relativamente al via libera per la pubblica utilità del progetto.

CONTI IN ROSSO DELL’INTER: I DETTAGLI >>>

KAKA’ ANCORA PADRE: IL MESSAGGIO SOCIAL “ROSSONERO” >>>