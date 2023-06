Nuovo Stadio, l’opposizione di San Donato chiede chiarimenti al sindaco

L'opposizione di San Donato Milanese ha chiesto chiarimenti al sindaco in merito al progetto sul Nuovo Stadio del Milan

Il Milan , negli ultimi giorni, si sarebbe orientato sull'area San Francesco a San Donato Milanese per la costruzione del Nuovo Stadio. L'opposizione del Consiglio Comunale , secondo quanto riportato da '7giorni.info', ha chiesto chiarimenti al sindaco in merito alla questione. Di seguito il corpo della richiesta.

"Nell'interrogazione urgente che abbiamo presentato chiediamo certezze circa l'identità del soggetto con cui il Comune si sta relazionando. In particolare se l'interlocutore sia ancora la società Sportlifecity srl nella qualità di promittente acquirente di ASIO srl e mandataria della stessa in forza di procura speciale e, qualora la situazione sia cambiata, di essere messi a conoscenza del nuovo soggetto giuridico con cui l'amministrazione si sta relazionando, la qualità del medesimo e la data in cui sia intervenuto tale mutamento. Vogliamo inoltre essere messi a conoscenza di quale sia, al momento, lo stato delle trattative circa il programma di intervento e l'ipotesi di realizzazione dello stadio del Milan presso l'area San Francesco".