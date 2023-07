Nuovo Stadio, passi avanti importanti: il Milan ha acquistato Sportlifecity

Passi avanti importanti per il Milan nella questione Nuovo Stadio, dal momento in cui i rossoneri hanno acquistato Sportlifecity

Il Milan ha fatto un passo decisamente importante in merito alla questione Nuovo Stadio . La volontà del club rossonero sarebbe quella di edificare a San Donato e questa è testimoniata dalla decisione di acquistare Sportlifecity. Questo passo, in realtà, è avvenuto alcune settimane fa.

Come risulta dalle visure camerali e riportato dall'avvocato Felice Raimondo, infatti, il Milan ha acquisito Sportlifecity l'8 giugno 2023. Il Diavolo ha rilevato il 90% del veicolo giuridico, mentre ha lasciato il 10% rimanente al proprietario precedente. Questo permette di non cambiare il soggetto giuridico che dialogherà con il Comune di San Donato. LEGGI ANCHE: Milan, contatto per una stella del Lione >>>