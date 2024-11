Continua a tenere banco la questione relativa al Nuovo Stadio del Milan, con una novità relativa al prezzo per acquistare San Siro. Come noto, infatti, il club rossonero, già parecchi mesi fa, aveva fatto il primo passo formale per costruire il nuovo impianto a San Donato Milanese, in particolare nell'area San Francesco. E tutt'ora stanno continuando in quella zona alcuni lavori propedeutici all'edificazione dello stadio stesso. Il Diavolo, però, allo stesso tempo ha sempre tenuto la porta aperta per rimanere nella 'Scala del Calcio', tra ristrutturazione o erezione di un impianto nuovo.