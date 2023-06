Nuovo Stadio Milan, in questa fase si studia la capienza ideale | PM NEWS

In questa fase delle discussioni per il Nuovo Stadio del Milan a San Donato Milanese si sta parlando della capienza ideale

Una delle questioni di cui si è discusso spesso negli ultimi mesi in casa Milan è quella relativa al Nuovo Stadio. Sembra che la scelta sia ricaduta sull'area San Francesco di San Donato Milanese, come confermato anche dal sindaco del Comune. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, siamo in una fase preliminare in cui il dialogo tra le parti verte sulla capienza ideale dell'impianto sportivo. Al momento non esisterebbero vincoli dovuti alla grandezza delle aree, nel senso che la capienza non cambia al variare dell'area adibita. L'ideale sarebbe intorno ai 65-70 mila posti ed oltre una certa soglia i costi vengono ritenuti insostenibili. LEGGI ANCHE:Milan, nuovo stadio a San Donato. Il Sindaco Squeri: "Attendiamo il progetto".