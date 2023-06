Milan, nuovo stadio a San Donato. Il Sindaco Squeri: “Attendiamo il progetto”

Anche il Sindaco di San Donato, Francesco Squeri, conferma la possibilità di vedere lì il nuovo stadio del Milan: "La sensazione, per ora, è che il Milan reputi l’area di San Francesco molto interessante. L’avvio della procedura non implica al momento la certezza che lo stadio verrà costruito a San Donato. Il Milan non ha già deciso. Siamo in una fase preliminare, la squadra deve ancora presentarci il progetto. Stiamo andando avanti con la burocrazia per capire se è fattibile. Solo con il progetto in mano potremmo poi coinvolgere tutti gli enti preposti: dalla Città Metropolitana, alle Ferrovie dello Stato, alla Regione, al Comune di Milano". Le cose che non sai o che non ricordi su Mastour >>>