Dalla sfida a Neymar al dileggio dei compagni: Mastour fa “solo” 25 anni

Oggi, 15 giugno 2023, compie gli anni Hachim Mastour, il prototipo del giocatore incompiuto. Se ne parla ormai da circa dieci anni, ma oggi spegne solo 25 candeline. Teoricamente ha una carriera davanti, ma la sua sembra essersi bruciata prima ancora del compimento dei vent'anni. Italo-marocchino, arriva al Milan giovanissimo, nel 2012, ad appena 14 anni. La presentazione è immediatamente quella di un futuro fenomeno per ciò che di clamorosamente buono aveva fatto nel settore giovanile della Reggiana e per la tecnica sopraffina che lo contraddistingue ancora oggi. Numeri da giocoliere e tanta qualità tecnica, però mai accompagnate da testa e disciplina tattica.

Mastour nel corso degli anni si perde tra prestiti e svincoli. Ora gioca in Marocco, dove cerca di ritrovarsi. In questi anni, come detto, si è parlato tanto di lui. Dai palleggi coi mandarini alle dure dichiarazioni, passando per Neymar e tanto altro. Ecco le curiosità su Mastour, mentre gli facciamo tanti auguri.