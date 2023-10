Nuovo Stadio Milan, prevista una campagna di informazione a novembre

Il Milan, come noto, avrebbe tutte le intenzioni di edificare il Nuovo Stadio nel Comune di San Donato Milanese. Nella ultime settimane è stato compiuto il primo passo verso questo obiettivo e, in seguito, sono arrivate le conferme dei vari Gerry Cardinale, Giorgio Furlani e Paolo Scaroni. Nonostante il sindaco Francesco Squeri non abbia ancora dato certezze in merito il club rossonero si starebbe preparando su tutti i fronti.