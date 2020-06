Nuovo San Siro, Milan e Inter aspettano il sì del Comune: le ultime

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fornisce gli ultimi aggiornamenti sul nuovo San Siro che Milan e Inter intendono costruire nei prossimi anni. I due club, un mese dopo la presentazione del documento finale sul masterplan dello stadio, rivisto secondo le condizioni fissate dal Comune, sono in attesa dell’ok da parte di Palazzo Marino, che darà il via al progetto esecutivo.

Per la rifunzionalizzazione del vecchio San Siro ci vorrà tempo (si parla del 2028), mentre i tempi per il nuovo San impianto saranno molto più brevi. L’obiettivo è quello di inaugurarlo nel 2024, visto che la pandemia non ha per fortuna portato ritardi nelle scadenze. A Palazzo Marino si stanno facendo le ultime valutazioni tecnico-politiche sul progetto per poi dare il definitivo sì nel Consiglio Comunale.

Il problema resta sempre quello delle volumetrie extra-stadio. Milan e Inter hanno già a disposizione 90 mila mq di spazi commerciali, che vorrebbero raddoppiare, ma sono consapevoli che con ogni probabilità con la politica si chiuderà a metà strada. La notizia a sostegno dei club è che la sovrintendenza ha escluso interessi culturali su San Siro: lo stadio non sarà abbattuto del tutto, ma Milan e Inter hanno più forza rispetto a qualche mese fa.

In più Populous e Manica-Sportium hanno pubblicato altre foto relative ai loro progetti (CLICCA QUI PER VEDERLE). L'obiettivo è quello di "donare" in tutto e per tutto San Siro alla città, salvando le rampe della tribuna est e parte delle curve e una delle torri. Sarà tutto immerso nel verde e dalla cima del Meazza si potrà scendere a terra grazie a una teleferica. Quale progetto sarà scelto? La decisione dei due club verrà presa entro l'estate.