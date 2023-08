Nuova terza maglia Milan 2023-2024, Stylsvig: “Celebra la diversity”

PUMA e AC Milan hanno presentato ufficialmente, questa mattina, la nuova terza maglia della squadra rossonera per la stagione 2023-2024 . Il design e la combinazione dei colori rappresentano una celebrazione innovativa dell' inclusività e della diversity . Ecco come Casper Stylsvig , Chief Revenue Officer del club rossonero, ha commentato il nuovo kit di gioco del Diavolo.

"Questo Third kit è più di una semplice maglia da calcio. È davvero un simbolo di inclusione, che celebra il potere della diversity con il suo design e i suoi colori unici. Siamo orgogliosi di presentare questo kit con il nostro partner PUMA e di mettere a disposizione dei nostri tifosi una maglia dall'aspetto fantastico, che non solo permette loro di mostrare sostegno per la propria squadra del cuore, ma anche di farli sentire orgogliosi della loro identità". Via Krunic? Milan, ecco il tuo nuovo regista >>>