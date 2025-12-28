Nkunku è vivo! Milan-Verona 3-0. Zero tiri subiti: “It’s Allegri b*tich!”

San Siro è in festa. Il Milan batte con un netto 3-0 il Verona di Zanetti e Bertolini grazie alle reti di Pulisic e Christopher Nkunku...

Alessia Scataglini 28 dicembre 2025 (modifica il 28 dicembre 2025 | 15:52)

San Siro è in festa. Il Milan batte con un netto 3-0 il Verona di Zanetti e Bertolini grazie alle reti di Pulisic e Christopher Nkunku, che dopo mesi a secco si è finalmente sbloccato. Con un primo tempo abbastanza piatto, senza particolari episodi, il Milan passa in vantaggio grazie alla rete dell'americano avvenuta a pochi minuti dal termine della prima frazione di gioco.

Nel secondo tempo, invece, il protagonista è stato Christopher Nkunku: doppietta per il francese che mette finalmente a segno due reti in Serie A. I rossoneri di Allegri si portano a casa 3 punti fondamentali, arrivati senza subire nessun tiro in porta da parte degli avversari. Il nostro Stefano Bressi, direttamente da San Siro, ha voluto analizzare il match nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Pianeta Milan. Ora tocca alle altre, ma almeno per le prossime ore, il Milan si è riconquistato il primo posto in classifica.