Paura per il Nizza: un giocatore dei francesi sta tentando il suicidio

Secondo le informazioni di BFMTV, un giocatore professionista del Nizza sta attualmente minacciando di suicidarsi in piedi sul viadotto Magnan (ad un'altezza di circa 100 m), situato sull'autostrada A8 a Nizza, in direzione italiano-Aix. I gendarmi stanno attualmente negoziando. Anche lo stesso club ha mandato lo psicologo della società per agevolare la situazione e negoziare col calciatore. Al momento il nome del calciatore è ignoto. Il giocatore, come riportato da BeFootball, sarebbe Alexis Beka Beka.