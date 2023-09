Milan, Reijnders: “Crediamo allo scudetto. In ogni partita imparo qualcosa”

Sulla Serie A : "Non è facile, è una competizione diversa se paragonata al campionato olandese. In ogni partita imparo qualcosa di nuovo".

Sul suo rendimento : "Cerco sempre di creare occasioni in partita e di aiutare la squadra. Vorrei farlo anche con dei gol, è l'unica cosa che mi manca".

Sullo scudetto : "Crediamo allo scudetto, abbiamo un'ottima squadra. Anche chi non gioca dall'inizio fa ottime cose. C'è molta qualità, possiamo fare grandi cose, magari vincere anche lo scudetto".

