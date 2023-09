Milan, che impatto dal calciomercato! E la prossima estate…

Un inizio di stagione molto positivo del Milan. Non solo per i 'vecchi' giocatori rossoneri, ma anche per i calciatori arrivati in estate. I colpi del calciomercato estivo hanno giocato molto, specialmente rispetto a quelli arrivati nel calciomercato estivo del 2022. Del lavoro sul mercato rossonero e del futuro, ne parla anche l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport.