MIlan, che impatto dei ‘nuovi’! Differenza abissale con la scorsa stagione

Il Milan , nello scorso calciomercato, ha partato a Milanello ben 10 nuovi acquisti. Pian piano stanno entrando tutti nei meccanisimi di Stefano Pioli. Contro il Cagliari in molti hanno giocato e anche con costrutto , come ad esempio Okafor, che è andato in gol. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla anche dei 'nuovi' calciatori del Milan .

Milan, impatto dei nuovi

A Cagliari, si legge, è toccato a Luka Romero: l'attaccante argentino ex Lazio, arrivato da svincolato, ha debuttato entrando al 24' del secondo tempo per Chukwueze ed è diventato il nono nuovo acquisto su dieci ad aver giocato almeno una partita di Serie A con il Milan dopo sei giornate. All'appello manca solo Marco Pellegrino, difensore ex Platense. Ci sono i titolari fissi come Loftus-Cheek e Reijnders e poi le alternative come Okafor e Musah. Insieme hanno giocato ben 2.058 minuti, e Pioli può vincere anche usando il turnover. Un anno fa, dopo lo stesso numero di giornate, Pioli aveva impiegato cinque giocatori, soprattutto a De Ketelaere (279) e Pobega (177) e pochissimo agli altri. I nuovi acquisti avevano giocato in tutto 562 minuti. In più i nuovi hanno segnato 4 gol, contro gli zero della scorsa stagione.