Niente Brasile-Serbia per Ronaldo ‘il fenomeno’: l’ex attaccante ha il Covid

Niente Brasile-Serbia per Ronaldo 'il fenomeno'. Non si tratta di una mancata convocazione o di un problema dell'ultimo minuto in quanto di mestiere non fa più l'attaccante, ma l'ex calciatore non potrà assistere al match della nazionale brasiliana perché positivo al Covid. Lo ha annunciato lui stesso attraverso un video pubblicato come storia su Instagram. Ronaldo si è sottoposto ad un tampone 'dopo aver accusato dei sintomi con raffreddore fin da ieri notte'.