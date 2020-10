News Milan – Wenger: “Vi racconto il provino di Ibrahimovic”

ULTIME NEWS MILAN IBRAHIMOVIC

MILAN NEWS – Chi ricorda il provino di Zlatan Ibrahimovic con Arsene Wenger? Il tecnico ex Arsenal aveva proposto un provino all’attaccante del Milan per entrare in squadra, ma lo svedese rifiutò l’offerta. Scelta ovviamente sbagliata, considerando la carriera che Ibrahimovic ha fatto nel corso degli anni, vincendo titoli in ogni parte de mondo. Wenger, intervenuto ai microfoni della BBC, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. “Ibrahimovic che disse di no alla mia offerta per un provino? Era un ragazzino di 17 anni che giocava nella seconda divisione svedese. Non lo conosceva nessuno, era normale fargli fare un provino”.

