News Milan – Rebic, niente derby Inter-Milan: ecco quando può tornare

Rebic punta il Celtic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Cresce l’attesa per il derby Inter-Milan, in programma sabato alle ore 18 a San Siro. Un match che i rossoneri, a meno di miracoli sportivi, dovranno affrontare senza Ante Rebic. Il croato è ancora alle prese con la lussazione al gomito sinistro rimediata in occasione di Crotone-Milan e finora non ha svolto nessun allenamento con il gruppo. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, è molto più probabile che l’ex Eintracht Francoforte possa recuperare in vista della gara di Europa League contro il Celtic di giovedì prossimo, oppure nella sfida contro la Roma in campionato, datata 28 ottobre.

ECCO LE SOLUZIONI PER SOSTITUIRLO IN VISTA DEL DERBY INTER-MILAN >>>