News Inter – Lautaro Martinez contro Conte, che proteste: salta il rinnovo?

ULTIME NOTIZIE INTER NEWS – Lautaro Martinez visibilmente nervoso sia durante la partita, Genoa-Inter, che al momento della sostituzione. L’argentino non ha fatto una bella figura allo stadio Marassi di Genova, prestazione opaca per il giovane fenomeno nerazzurro.

Il “trio” offensivo con Lukaku ed Eriksen non ha sfondato contro il Grifone, tanto che Lautaro Martinez durante il match ha mandato a quel paese uno, o probabilmente entrambi, i compagni di squadra per un’azione non conclusa come ci si attendeva. Dire che salta il rinnovo è chiaramente esagerato, nonché impossibile saperlo. Però dopo certe reazioni, lasciateci il beneficio del dubbio.

Quel che però stupisce, molto più delle smorfie e lamentele sul campo (che ci stanno sempre nel corso di una partita ad alto livello agonistico) è la brutta reazione al momento della sostituzione. Antonio Conte non vuole rischiare nulla, e mai gli passa per la testa (se non, forse sul 5-0… esageriamo) di sostituire Romelu Lukaku. E quindi tira fuori Lautaro, al posto del giovane Pinamonti. Un po’ la chiamata in panchina, un po’ forse per il giocatore che lo ha sostituito, e il “Toro” ha voluto sfogarsi con la poltroncina dello stadio.

