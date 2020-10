Milan, chiuso il centro Vismara per Covid: e la Primavera?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Covid colpisce ancora il mondo del calcio e nel nostro caso il Milan.

Come scrive Tuttosport, la società rossonera ha deciso di sospendere le attività del settore giovanile e di chiudere il centro Vismara per Covid. Il tutto fino al 2 novembre 2020. Viene esclusa dallo stop forzato la Primavera, che si allena a Milanello e non al centro Vismara. La Primavera non disputerà partite di campionato in casa quanto le gioca al Vismara.

