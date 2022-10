Nesta sull’arrivo di Kakà: “Sembrava Gianni Morandi. Non gli davo una lira”

L'attesa è finita. Questa sera, al cinema, esce il docufilm 'Stavamo Bene Insieme', che racconta le gesta del Milan di Carlo Ancelotti raccontate da alcuni dei suoi grandi protagonisti, tra cui Alessandro Nesta. L'ex difensore, in un video pubblicato da 'DAZN', ha raccontato l'arrivo di Ricardo Kaká in rossonero. La prima impressione fu tutt'altro che buona: il brasiliano, infatti, sembrava... Gianni Morandi! In campo, però, fece cambiare subito idea a tutti dopo il primo allenamento. Queste le dichiarazioni.