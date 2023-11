Nazionali – Milan, Musah convocato dagli Stati Uniti: Pulisic a riposo

Tra pochi giorni i campionati si fermeranno e ci sarà una nuova sosta per le Nazionali. A questo proposito, i Comissari Tecnici delle diverse selezioni hanno cominciato ad ufficializzare le proprie scelte in vista dei vari impegni. E, l'ultimo in ordine cronologico, è stato Greg Berhalter , selezionatore degli USA .

Yunus Musah, centrocampista del Milan, è stato selezionato dagli USA per le prossime, importanti partite, mentre non risulta tra i convocati Christian Pulisic. Scelta comprensibile e conservativa, dal momento in cui l'esterno rossonero si è infortunato contro il PSG e potrà sfruttare questo tempo per rimanere a riposo e recuperare.