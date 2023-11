Nazionali – Milan, Musah e Krunic in campo per 90 minuti

"Novanta minuti in campo per entrambi i rossoneri coinvolti negli impegni delle proprie nazionali tra la serata di giovedì 16 novembre e la notte di venerdì 17. Yunus Musah è sceso in campo con gli USA per giocarsi - tra le mura amiche - l'andata dei Quarti di finale di CONCACAF Nations League contro Trinidad e Tobago. Ci è voluta tanta determinazione per spezzare la resistenza ospite. In superiorità numerica dal 38', la selezione a stelle e strisce è riuscita a passare solo nel finale di gara, andando a segno per ben tre volte tra l'82' e l'89'. Per Yunus un match dinamico e ordinato nel duo di centrocampo con McKennie, dalla forte spinta offensiva. Un contributo importante nel 3-0 dei suoi per prenotare la Semifinale".