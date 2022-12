Nazionali Milan – I rossoneri ai Mondiali: sconfitto il Portogallo di Leao

Nel corso dell'ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022 , è sceso in campo anche il Portogallo di Rafael Leao . L'esterno del Milan , nonostante il massiccio turnover applicato dal tecnico Fernando Santos , è subentrato di nuovo a gara in corso. I lusitani hanno perso allo scadere contro la Corea del Sud , ma la sconfitta è stata indolore, perché passano comunque come primi. Di seguito il comunicato della società rossonera a riguardo.

"Il Portogallo si fa rimontare dalla Corea del Sud dopo essere andato in vantaggio dopo 5 minuti con Ricardo Horta, servito dall'assist dell'ex milanista Dalot, ed esce sconfitto per 2-1 dal match del Education City Stadium. Per la Nazionale di Fernando Santos, già qualificata alla fase successiva in seguito alla vittoria sull'Uruguay, si tratta di un ko senza conseguenze che non intacca il primato nel Gruppo H.