Mercato Milan – Leao, priorità al rinnovo. Ziyech obiettivo per gennaio

Intervenuto nel corso del tg di 'Sportmediaset', Claudio Raimondi ha fatto il punto sul mercato del Milan . Il giornalista, in particolar modo, si è soffermato sulle situazioni che riguardano Rafael Leao e Hakim Ziyech . Per quanto riguarda il portoghese, la priorità del giocatore sarebbe quella di rinnovare il suo contratto con il club rossonero. Nei giorni scorsi lo stesso Leao ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto presagire qualcosa di buono sul prolungamento. Tra l'altro in occasione del Globe Soccer a Dubai, Maldini e Massara hanno incontrato l'agente del giocatore, Jorge Mendes . Intorno a questa trattativa si respira un cauto ottimismo, anche se Real Madrid e Chelsea rimangono sullo sfondo.

Per quanto riguarda Ziyech, il quale sta facendo molto bene in questo Mondiale con il Marocco, il Milan vorrebbe acquistarlo durante il mercato di gennaio. L'esito più o meno positivo della trattativa dipenderà dal Chelsea in quanto prima di cedere in prestito il marocchino vorrebbe trovare prima un suo sostituto. Milan, senti Cardinale: “Ecco come intendo creare valore”.