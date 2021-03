Nazionali – Calhanoglu trascina la Turchia. Brahim Díaz, che assist | News

In campo sei rossoneri, ieri, con le Nazionali. Brilla, particolarmente, la prestazione di Hakan Calhanoglu in Turchia-Olanda 4-2

90' per Rade Krunić nel pareggio della sua Bosnia Erzegovina contro la Finlandia, maturato nella ripresa. Rade è stato schierato dal c.t. Ivaylo Petev come esterno sinistro del tridente. Spazio nel secondo tempo per Jens Petter Hauge in Gibilterra-Norvegia: il rossonero è subentrato a Elyounoussi all'intervallo, la partita si è conclusa 3-0 per i norvegesi. Nel successo del Belgio per 3-1 sul Galles, invece, è rimasto in panchina Alexis Saelemaekers.