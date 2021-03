Europei Under 21 – Italia, follia Tonali: espulsione diretta per il milanista

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, espulso ieri nella prima gara dell'Italia Under 21 ai Campionati Europei di categoria. Il motivo

Daniele Triolo

Ieri pomeriggio, a Celje (Slovenia), l'Italia Under 21 di Paolo Nicolato ha giocato la prima gara del Gruppo B dei Campionati Europei di categoria. Soltanto un pareggio, però, 1-1, per gli Azzurrini contro la Repubblica Ceca. In vantaggio grazie ad un gol di Gianluca Scamacca, l'Italia Under 21 si è fatta riprendere dai cechi: autorete di Giulio Maggiore.

Ora si complica il girone degli Azzurrini, visto che la Spagna Under 21 (Brahim Díaz in campo, un assist a referto) ha liquidato per 0-3 proprio i padroni di casa della Slovenia. Nel finale, la nostra giovane Nazionale ha giocato in nove uomini. Prima in virtù dell'espulsione diretta di Sandro Tonali, centrocampista del Milan, poi per quella di Riccardo Marchizza per doppia ammonizione.

Tonali ha rimediato il cartellino rosso per aver camminato e scalciato su Ondřej Šašinka fermo a terra. Espulsione inevitabile, definita dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola come "una follia". "Per un elemento 'sceso' dalla Nazionale maggiore, l'errore diventa due volte imperdonabile, incastonato in una stagione difficile", il commento del quotidiano romano sull'episodio incriminato.

Ora Tonali salterà, almeno, la gara contro la Spagna di sabato 27 marzo, ore 21:00. Potrebbe, però, rischiare due giornate di squalifica e, pertanto, non disputare nemmeno la sfida contro la Slovenia di martedì 30 marzo, sempre alle ore 21:00.