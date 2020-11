Napoli-Milan, confermato: in panchina ci sarà Bonera / PM

ULTIME NAPOLI-MILAN BONERA

MILAN NEWS – La positività al tampone di Stefano Pioli aveva scosso l’ambiente rossonero qualche giorno fa, ma Giacomo Murelli, suo vice e grande amico, sembrava pronto a prendere il posto sulla panchina in occasione, almeno, di Napoli-Milan. Oggi, però, l’altra notizia: anche Murelli è positivo. Da quel momento, il grande interrogativo: e ora chi va in panchina al San Paolo contro gli uomini di Gennaro Gattuso, tra l’altro ex della partita?

Come vi avevamo anticipato, sarà Daniele Bonera, grande amico di Rino e suo vecchio compagno. Sono arrivate infatti conferme a riguardo e secondo quanto raccolto da PianetaMilan.it sarà proprio l’ex milanista a fare le veci dei due allenatori. L’ultima volta che il Milan vinse a Napoli, comunque, Bonera c’era ed era in campo da titolare… Sono passati dieci anni da allora. Ai tempi c’era anche Zlatan Ibrahimovic, finì 1-2 per il Diavolo e a fine stagione fu Scudetto. Ovviamente i più scaramantici sono autorizzati a fare tutti gli scongiuri del caso. Di certo, questa per Bonera può essere una grande occasione, anche se molto probabilmente ad “allenare” sarà sempre Pioli da casa con l’ausilio della tecnologia.

