Napoli-Milan, out Pioli e Murelli: chi in panchina? L’ipotesi

MILAN NEWS – Brutte notizie in casa rossonera. A pochi giorni da Napoli-Milan i rossoneri hanno perso momentaneamente non solo Stefano Pioli, ma anche il suo vice Giacomo Murelli. Entrambi positivi al Coronavirus. Nella giornata di oggi, infatti, il club ha pubblicato il comunicato ufficiale rossonero che ha annunciato la positività del tampone per Murelli, che quindi probabilmente salterà la trasferta. La speranza di recuperarlo per il match di domenica sera c’è, ma resta difficile.

Chi sarà, dunque, l’allenatore del Milan al San Paolo contro l’ex Gennaro Gattuso? Trovare dei precedenti simili non è semplice. È raro che manchino sia il tecnico che il suo vice. Era successo a ottobre 2019 al Torino. All’epoca aveva Walter Mazzarri in panchina, squalificato insieme al suo secondo Nicolò Frustalupi, proprio prima di una gara col Napoli. Poi il ricorso era stato accettato e Mazzarri ha seduto regolarmente in panchina, ma il Toro sembrava pronto a mandarci Robero Miggiano, componente dello staff tecnico ed ex allenatore della Primavera.

Ecco dunque che un’ipotesi fondata potrebbe essere quella di affidare la panchina a un membro dello staff: qualcuno che abbia il polso della situazione, che sappia perfettamente come muoversi e sia parte integrante del progetto Pioli. Un’ipotesi, forse la più accreditata dunque, potrebbe essere Daniele Bonera. Ex giocatore rossonero, ha ottenuto il patentino da allenatore a settembre ed è un collaboratore tecnico di Pioli. Lo ha voluto Marco Giampaolo ed è stato confermato dall’attuale allenatore rossonero.

Bonera, tra l’altro, era titolare l’ultima volta che il Milan vinse a Napoli, all’inizio della stagione 2010/11, ben 10 anni fa. E in quell’occasione alla fine fu Scudetto. L’ipotesi Bonera, comunque, è decisamente valida. Anche più di quella relativa a Federico Giunti, allenatore della Primavera e a sua volta ex rossonero. Vero che Giunti è già allenatore, ma non fa parte dello staff tecnico di Pioli e dunque si ritroverebbe in una situazione a lui totalmente estranea. Trattandosi di dover solo gestire la situazione, con indicazioni che molto probabilmente arriveranno comunque da Pioli in qualche modo, è meglio affidarsi a qualcuno che sia già interno. Bonera, what else?

