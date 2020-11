Napoli-Milan, Bonera: “Io come Evani? Vinciamo la prima, poi vediamo”

Bonera risponde alla domanda su un paragone tra lui e Evani

NAPOLI MILAN ULTIME NEWS – Intervenuto in conferenza stampa, Daniele Bonera ha risposto alla domanda su un paragone tra lui e Chicco Evani. Entrambi infatti sono stati chiamati a sostituire due allenatori colpiti dal Covid-19, Roberto Mancini e Stefano Pioli. Evani ha svolto alla perfezione il suo lavoro, vincendo contro Estonia, Polonia e Bosnia. Più complicato il lavoro a cui è chiamato Bonera. Qui la sua risposta: “Non ci ho pensato, ma è un bello spunto. Interessante, spero di vincere la prima, poi vediamo. Faccio i complimenti a Mancini, per come ha gestito il tutto”, ha risposto l’ex difensore del Villarreal.

