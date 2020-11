Napoli-Milan, Bonera: “Gattuso? E’ un amico. A fine partita..” | News

Bonera in conferenza ha parlato anche di Gattuso

CONFERENZA MILAN BONERA – Domani sera, ore 20:45, c’è Napoli-Milan al San Paolo. Oggi in conferenza stampa ha parlato Daniele Bonera, che siederà in panchina al posto dell’assente Stefano Pioli. Ecco cosa ha detto l’ex centrale del Villarreal sul suo ex compagno di squadra Rino Gattuso. “È un amico, in campo e fuori. Poi dopo la partita ci scambieremo un saluto”, ha dichiarato Bonera. L’ex centrale e l’attuale allenatore del Napoli sono stati compagni di squadra al Milan dal 2006 al 2012.

RAIOLA PROVOCA IL MILAN: QUESTE LE SUE PAROLE>>>